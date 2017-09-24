أخبار ليبيا24

من انتصار إلى آخر تكمل القوات العراقية حملتها الهجومية ضد تنظيم داعش الإرهابي بعزم وصلابة حتى حسم المعركة وتطهير كل مدينة وقرية وحي دنس بوجود إرهابيي داعش وإجرامهم.

أعلنت القوات العراقية بدء هجوم لطرد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من منطقة الحويجة التي تقع غربي مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان: “مع فجر يوم عراقي جديد، نعلن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة، وفاء لعهدنا لشعبنا بتحرير كامل الأراضي العراقية وتطهيرها من داعش”.

وتعتبر الحويجة التي تقع إلى الشمال من بغداد وقطاع من الأراضي على الحدود مع سوريا غربي العاصمة العراقية هما آخر منطقتين تحت سيطرة داعش الارهابي في العراق.

وفي قضاء حديثة العراقية, اعلنت مصادر محلية عن أقصى مدة لانتهاء معركة تحرير أحد آخر معقل تنظيم داعش الإرهابي في غرب البلاد. وأوضح المصادر أن القوات العراقية توغلت في الأحياء الأولية لقضاء عنة أحد أقضية أعالي الفرات في غربي الأنبار، غرب العراق، لتحريره من سيطرة داعش الإرهابي.

وأضافت أن تحسم العملية العسكرية لاستعادة عنة، خلال يومين فقط، بعد الانهيار التام الذي يمر به تنظيم داعش في القضاء “الذي يعتبر واحد من ثلاثة يسيطر عليها التنظيم منذ عام 2014.

وأفادت مصادر امنية محلية أن تنظيم داعش الإرهابي اتجه إلى السيارات الخشبية التي صنعها على هيئة “مركبات الهمر الأمريكية”، لعرقلة تقدم القوات العراقية، وتفجيرها عن بعد في محيط قضاء عنة.

يواجه تنظيم داعش الإهابي أياما معدودة لوجوده في الأراضي العراقية، بعدما خسر مساحات واسعة من مناطق سيطرته وأبرزها نينوى ومركزها الموصل، بتقدم كبير ومنتصر حققته القوات العراقية على مدى الأشهر القليلة الماضية، وتواصل تقدمها لاستعادة كامل مدن البلاد.

وتكبد تنظيم داعش الإرهابي هزائم كبيرة وموجعة العام الماضي والذي قبله، في محافظتي الأنبار، وصلاح الدين، على يد القوات العراقية التي استعادت أخطر معاقل التنظيم وأقدمها وأبرزها الفلوجة أول مدينة وقعت بيد الدواعش في مطلع 2014.