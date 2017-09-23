أخبار ليبيا 24 – خاص

توفى الطفل محمد شعيب القطعاني (12 عامًا) اليوم السبت، بعد إصابته منذ أيام برصاصة عشوائية في رأسه.

وأفادت مصادر متطابقة من المدينة لـ”أخبار ليبيا 24″، بأن الطفل محمد شعيب أصيب برصاصة في رأسه، إثر طلقة مجهولة أودعته العناية الفائقة لعدة أيام .

هذا واستهجنت مدينة طبرق من حكماء ورجال دين ومجتمع مدني وعدد من المنظمات النسائية هذا العمل، وطالبت، رجال الأمن بسرعة القبض على الجاني الذي تسبب في مقتل هذا الطفل.

وطالب سكان مدينة طبرق، بمنع استعمال السلاح في أي مناسبة حفاظاً على أرواح البشر.

تجدر الإشارة إلى أن مقتل الطفل محمد شعيب لم تكن الأولى من نوعها ولكن سبقها عشرات القضايا والتي لم تجد حل لها رغم أن كل قبائل طبرق قد رفعت الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والخارجين عن القانون بالمدينة .