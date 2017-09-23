أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد وكيل ديوان بلدية طبرق عبدالله إسحام، أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة وافقت على تعيين 16 ألف ببلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب .

وأوضح إسحام لـ”أخبار ليبيا24″، أن الذين وافقت الوزارة على تعينهم من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد العليا والمتوسطة والذين تزيد أعمارهم عن 23 سنة.

وأشار إسحام، إلى أن وزارة العمل قلصت العدد السابق من 27 ألف باحث عن العمل، ووافقت على 16 ألف من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد العليا والمتوسطة والذين تزيد أعمارهم عن 23 سنة وقد بلغ العدد الإجمالي للذين تم تعينهم على مستوى الحكومة المؤقتة 120 ألف خريج وسوف تكون هنالك مراجعة سريعة وأخيرة لهذه القوائم.

وذكر وكيل ديوان بلدية طبرق، أن الوزارة قد أبعدت المتقدمين الذين لديهم ازدواجية، مؤكدًا أن بداية العمل ستكون في نهاية سبتمبر الجاري كحد أدنى، ومنتصف أكتوبر المقبل كحد أقصى .