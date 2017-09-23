أخبار ليبيا 24 – خاص

تعود بعثة المنتخب الليبي للكرة الطائرة اليوم السبت، إلى ليبيا بعد أن اختتمت رحلتها في منافسات المنطقة الأفريقية الأولى المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بمصر الشهر المقبل.

وفقد المنتخب الليبي أمس الجمعة مباراته الثانية في التصفيات بعد أن كان متقدمًا في الشوط الأول أمام نظيره المغربي ليخسر عقب ذلك بثلاثة أشواط لشوط.

وتفوق المنتخب الليبي في شوط المباراة الأول بنتيجة 25 مقابل 23، ولكن المنتخب المغربي قلب الخسارة إلى فوز في الأشواط الثلاث وبنفس النتيجة 25 مقابل 21.

وكان المنتخب الليبي قد خسر في الجولة الأولى من التصفيات أمام منتخب الجزائر بثلاثة أشواط مقابل شوط.