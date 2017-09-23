أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الناتو فرض حظر طيران فوق ليبيا من أجل مطاردة الزعيم السابق للبلاد، معمر القذافي شخصيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة “تعرضت ليبيا للقصف في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي، الذي أنشأ فقط منطقة حظر للطيران. إن منطقة حظر الطيران تعني فقط ، أن لا تطير الطائرات في المجال الجوي. ولكن أعضاء الناتو استخدموا هذا القرارلقصف قوات القذافي ومطاردة القذافي شخصيا”.

وأعلن لافروف، إن الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في باريس بين رئيس الوزراء الليبي فايز سراج والمشير خليفة حفتر، تعطي الأمل للتقدم نحو تسوية للأزمة الليبية.

وأضاف لافروف “لقد تم التوصل إلى اتفاقات محددة في باريس، التي تعطينا الأمل في أن تبدأ العملية وتتطور بشكل سليم”.

ووفقا للافروف، إن السراج و المشير حفتر “يجب أن يتصالحا”، وموسكو ترحب بمبادرات المجتمع الدولي الرامية إلى حل الأزمة الليبية.