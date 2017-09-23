أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت فعاليات مؤتمر تطوير التعليم التقني اليوم السبت، بمدرج سناء محيدلي بمجمع الكليات الطبية في مدينة بنغازي.

وتضمنت الجلسة الأولي من المؤتمر، واقع التعليم التقني في ليبيا وقدرته على تطبيق الفجوة بين متطلبات الواقع والتعليم النظري الأكاديمي.

وتطرقت الجلسة الثانية إلى بعض المعوقات التي تواجه التعليم التقني كما يراها معلمو المراكز المهنية المتوسطة بمنطقة أجدابيا وبمشاركة العديد من الورقات بهذا المحور .

وناقشت الجلسة الثالثة، معوقات تطوير التعليم التقني في ليبيا، وبمشاركة العديد من الورقات.

وأوضح وكيل وزير التعليم بالحكومة المؤقتة إبراهيم دخيل، أن الهدف من هذا المؤتمر هو تطوير التعليم في ليبيا، بالرغم من كافة المشاكل والصعوبات التي توجه البلاد .

وأضاف دخيل، أنهم يعلقون آمالهم في وزارة التعليم على نجاح عملية التطوير التعليمي التقني وذلك من خلال خطة ثابتة لنجاح العمل التعليمي والتطويري.

وفي ذات الشأن، قال رئيس جامعة بنغازي مرعي المغربي إن إقامة هذا المؤتمر تهدف إلى دعم العملية التعليمية التطويرية والتقنية من خلال التطور الاقتصادي، ومن أجل التنافس لكي نعزز الكوادر التعليمة المتطورة، وذلك من خلال التطلع حول التوصيات في نهاية المؤتمر، والأخذ بها بعين الاعتبار نحو أفضل .

يشار إلى أن مؤتمر تطوير التعليم التقني في ليبيا تحت شعار (الواقع والمعوقات والآفاق المستقبلية)، يستمر لمدة يومين بمجمع الكليات الطبية.