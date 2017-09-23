أخبار ليبيا 24 – خاص

دعت المدير العام لليونسكو إيرينا بوكوفا، جميع الأطراف إلى وقف أعمال العنف وتوفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي الثمين في صبراتة، لا سيما المتحف الأثري هناك.

أكدت بوكوفا في تصريحات صحفية – على ضرورة حماية التراث الثقافي في فترات النزاع، وهو الأمر الذي حثّ عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤخراً لا سيما في القرار رقم 2347.

وفي هذا السياق، قالت المدير العام لليونسكو “إنني أدعو جميع الأطراف إلى ضمان صوت التراث الثقافي الفريد في صبراتة، مناشدة الجميع الامتناع عن أي استخدام عسكري لمواقع التراث الثقافي أو أي استهداف لها أو للمناطق المجاورة لها مباشرة، وذلك تماشياً مع الأحكام الواردة في اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة. وتجدر الإشارة إلى أن التراث الليبي يجسّد التاريخ المشترك للبلد، وبالتالي تعدّ حمايته حجر أساس لتحقيق المصالحة الوطنية والصمود والسلام على نحو دائم. ويجب أن تبقى خارج أي نزاعات.”

ويعدّ موقع التراث العالمي الأثري في صبراتة والذي كان سابقاً محطة تجاريّة فينيقيّة تستخدم كمنفذ لبضائع المناطق الداخلية في أفريقيا، جزءاً من مملكة ماسينيسا النوميدية التي لم تستمر طويلاً قبل أن يتحول إلى موقع لاتيني ويعاد بناءه في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد.

وتابعت إيرينا بوكوفا قائلة: “إن اليونسكو ملتزمة بالعمل مع الجهات الليبية المعنية بالثقافة من أجل تعزيز التدابير الطارئة لحماية التراث الثقافي، وتوفير التقييم العاجل وتوثيق ورصد التراث. ولن ندخر أي جهد في سبيل توفير الدعم اللازم للشعب الليبي من أجل حماية تراثه بوصفه مصدراً للكرامة والثقة للأجيال الليبية القادمة.”