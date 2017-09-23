أخبار ليبيا 24 – خاص

واصل فريق السويحلي الأول لكرة القدم، تألقه في الدوري الممتاز محققاً فوزه الثالث على التوالي في منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة على حساب الترسانة في المباراة التي أقيمت الجمعة على أرضية ملعب جنزور بثلاثية دون رد.

وخلال شوط المباراة الأول، نجح أبناء المرجيني في إنهائه بهدف عبر المهاجم محمد الغويل، وأضاف السويحلي هدفين في الشوط الثاني عن طريق احمد بودبوس والبهلول بوسمهين لينهى المباراة بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد السويحلي إلى 9 نقاط، حيث سبق وأن حقق الفوز في الجولتين السابقتين على الشط والاتحاد المصراتي.