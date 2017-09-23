أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت وحدة التحري بقسم البحث الجنائي بطبرق بإلقاء القبض على شاب مخمور قام بإتلاف الإشارات الضوئية ببندقية خرطوش وسط المدينة وإطلاقه النار على شرطي مرور .

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24″ أن شاب مخمور قام بإطلاق عدد من الأعيرة النارية من بندقية صيد ” خرطوش ” منذ أيام، على الإشارات الضوئية بالقرب من مفترق المعهد العالي للنفط وسط المدينة وإطلاق النار على شرطي مرور وإصابته بإصابات بليغة في رجله ولاذ بالفرار .

وأضاف أن وحدة التحري قامت بالتحري على الجاني ومتابعته حتى عثرت عليه أثناء مشاجرة بالأسلحة وسط طبرق وقام الجاني بإطلاق النار على رجال التحري وتم القبض عليه وهو متلبس ومعه البندقية التي أستخدمها في إتلاف الإشارات الضوئية والإعتداء على رجل المرور .

وتابع تم التحقيق معه وأعترف بما نسب إليه وإنه كان مخمور ومدمن على تعاطي الحبوب المخدرة وتم إحالته إلى النيابة العامة .