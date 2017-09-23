أخبار ليبيا 24 – خاص

اتهمت كتيبة الوادي التابعة لغرفة مكافحة تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي مليشيا أحمد الدباشي الملقب بـ”العمو” باستخدام مجمع مليتة للنفط والغاز كمخزن للذخيرة.

وأوضحت كتيبة الوادى بحسب مكتبها الاعلامي أن الدباشي يقوم بتوزيع الذيخيرة على مقاتليه من المجمع النفطي، مبينة بأنه يسخر مرافق الدولة لخدمة من وصفتهم بـ”المجرمين” ويحولها لأداة قتل.

وأدانت الكتيبة بشدة هذه الافعال وتعريض هذه المرافق للخطر ، مطالبةً المسؤولين في مجمع مليتة خاصة وفي الدولة بشكل عام باتخاذ موقف حازم حيال ذلك.



يشار إلى أن غرفة صرمان المساندة لغرفة محاربة تنظيم الدولة صبراتة ألقت القبض على أحد مقاتلي داعش مصري الجنسية أمس الجمعة والذي كان يقاتل في صفوف مسلحي أحمد الدباشي ضد قوات الغرفة في مدينة صبراتة.

هذا وتتواصل الاشتباكات العنيفة بكافة أنواع الأسلحة في مدينة صبراتة لليوم السابع على التوالي والتي راح ضحيتها عدد من القتلي والجرحى .



ونفت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش في صبراتة في بيان لها على موقع فيسبوك التوصل لأتفاق لإيقاف النار أو هدنة، بحسب ما تزعم المليشيات والجماعات الإرهابية .



وأكد مدير مستشفى صبراتة التعليمي الدكتور هشام الفقي مقتل 11 شخصًا وإصابة 35 آخرين بينهم مدنيون نتيجة الاشتباكات المندلعة في المدينة .



كما سقطت قذيفة هاون عشوائية على سيارة تقل عائلة مكونة من أب وزوجته وطفلة بالطريق الساحلي أمس الجمعة بمنطقة دحمان بين صبراته وصرمان تسببت في وفاة سائق السيارة على الفور، في حين نقلت زوجته وابنه إلى المستشفى في حالة حرجة.

ومن الجانب الدولي، دانت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، ماريا فال ريبيرو، استمرار القتال في مدينة صبراتة، الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص بينهم مدنيون.

وقالت المسؤولة الأممية في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: «أشعر بعميق الأسى إزاء استمرار القتال في المنطقة السكنية في صبراتة، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا في صفوف المدنيين، وذلك بسبب استخدام أسلحة ثقيلة وبشكل عشوائي».

ودعت ريبيرو إلى «إيقاف الأعمال العدائية فورًا، والامتناع عن استخدام الأسلحة بشكل عشوائي في المناطق السكنية، وزيادة التصعيد العسكري»، مذكرة بمسؤوليتهم في احترام أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الأوقات.

ووفقًا للبيان، فقد لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون من بينهم امرأة وطفل يبلغ من العمر8 سنوات، كما تشمل هذه الأرقام إحدى العائلات التي أصيبت سيارتها بصاروخ أثناء فرارها من الاشتباكات، كما أصيب مستشفى جامعة صبراتة مرتين بالقذائف، مما تسبب في وقوع أضرار في وحدتي الطوارئ والجراحة وهما الآن متوقفتان عن العمل.

وتشهد مدينة صبراتة اشتباكات عنيفة بين أطراف متعددة باتت إزاءها مسرحًا لتحالفات عدة بين جماعات مسلحة، راح ضحيتها قتلى، واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.