أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر شعبة التحريات بالقوات الخاصة الصاعقة الملازم مرعي الحوتي، إنه بعد اقتحامنا لمنطقتي الصابري واخريبيش، وجدنا مقبرة جماعية تضم جثث لقتلى تنظيم داعش عددهم يزيد عن 150 جثة، جلهم جثث تعود إلى أجانب.

وأضاف الحوتي في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” طالبنا الهلال الاحمر بانتشال جثث ولكنهم لم يتجابوا معنا، مشيرا إلى أن العناصر الإرهابية قاموا بتكسير آثار ليبيا بحجة تحريمها.

وتابع أنهم طالبوا الجهات المختصة بضرورة الاهتمام بصحة الجنود المرابطين في المحاور والذين وقعوا ضحية البكتيريا والميكروبات بسبب وجود جثث متحللة داخل المناطق التي حررت حديثا، دون أخد مطالبتهم بعين الاعتبار، حسب قوله.