أخبار ليبيا 24 – خاص

أستقبل مركز طبرق الطبي، مساء الخميس، 3 فتيات شقيقات مصابات بأعيرة نارية أحدهما حالتها خطيرة.

وذكر المرافق لهن لـ “أخبار ليبيا 24” أن الفتيات هن ساجدة 6 سنوات وأية 16 سنة وهاجر سنة ونصف وهن قادمات من مدينة درنة بعد أن تم إطلاق النار عليهم من إستيقاف من مجاهدي درنة بالقرب من محطة المياه وهن بصحبة أسرتهن دون أن نعرف سبب إطلاق النار عليهن داخل السيارة .

وقال المرافق إن الوضع في درنة صعب جدا والوضع الأمني هو الأصعب خاصة أما الوضع الصحي بالمدينة يبقى صعب جدا لعدم توفر الأدوية داخل مستشفى درنة مما اضطررنا لنقلهن إلى مدينة طبرق.

وأضاف وجدنا كل تعاون من القوات المسلحة وفي كل البوابات التابعة لهم حتى وصولنا إلى مركز طبرق الطبي وجدنا كل تعاون ومساعدة من كل الأجهزة والأطقم داخله .

وأكد إن رصاصة أصابت هاجر الصغيرة في رأسها والرصاصة مازالت داخل الرأس والأطباء بالمركز يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذها .