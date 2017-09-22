أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدرب فريق الصقور لكرة السلة يوسف أجعاكة، أمس الخميس، أنهم مستعدون للمشاركة في بطولة ليبيا لكرة السلة تحت سن 20 سنة المقامة في مدينة بنغازي في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة أندية التحدي والهلال والأهلي والنصر والمروج .

وأضاف اجعاكة لـ “أخبار ليبيا 24” لدينا 14 لاعب جاهز للمشاركة وإدارة النادي تقف معنا لتذليل كل الصعاب ونتدرب بصفة يومية بقاعة دربن الرياضية والفريق الأول سيكون جاهزا للمشاركات في الدوري الممتاز .

وتابع “سوف نستعين ببعض اللاعبين الجدد لسد الحاجة في الفريق، مشيرا إلى أن امكانيات الفريق ممتازة والاستعداد جيد وسوف نحقق نتائج إيجابية في البطولة القادمة .

وأشار إلى أن الفريق شارك في أكثر من بطولة وكانت نتائجها جيدة بفضل اللاعبين ووقوف إدارة النادي معنا .

يشار أن إدارة نادي الصقور تهتم بكل الألعاب المشارك فيها النادي وخاصة كرة السلة .