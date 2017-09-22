أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الجمعة ، مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بالعاصمة النمساوية فيينا على هامش الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج بين دول منظمة أوبك وخارجها.

وناقش الاجتماع سُبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النفط والغاز وتعزيز أواصر العلاقة المتينة بين الجانبين في شتى المجالات ( استكشاف ، انتاج ، تسويق و تدريب و بناء القدرات ).

وحضر الاجتماع السفير الليبي بالنمسا ومدير ادارة تسويق المنتجات بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير عام العلاقات الدولية بوزارة الطاقة الروسية والمدير التنفيذي ورئيس مجلس ادارة شركة غازبروم الدولية وعدد كبير من المسؤولين الروس .

واتفق المجتمعون على استمرار التشاور و عقد الاجتماعات الثنائية بين الطرفين على جميع الاصعدة و قد وجه وزير الطاقة الروسي الدعوة لرئيس مجلس الادارة لزيارة موسكو لحضور منتدى الطاقة الروسي الذي سينعقد في شهر أكتوبر المقبل .