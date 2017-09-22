أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو المجلس البلدي للسياسات المالية في بلدية طبرق نصر بوعلجية إن ما ورد في مستندات وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة حول المبالغ المحالة إلى البلدية وماجاورها بأنها تجاوزت الـ “نصف مليار ” مغلوطة وغير صحيحة.

وأضاف بوعلجية الخميس في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ أن الحسابات الموجودة بها أخطاء لايجب أن تصدر من وزارة المالية والتخطيط، موضحًا أن هنالك فروقات في الحسابات في الكشوفات الصادرة من وزارة المالية بالحكومة المؤقتة فاقت الـ 10 مليون دينار وهذا مؤسف جداً .

وأشار إلى أنه لم يصل إلى بلدية طبرق خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من نصف مليون دينار فقط جعلت البلدية عاجزة عن السيطرة على المياه السوداء وعاجزة حل مشكلة المياه ومكب القمامة .

وأفاد بوعلجية أن بلدية طبرق الوحيدة التي وصلها هذا الكشف والحكومة المؤقتة تهمش بلدية طبرق ولم تعطها الميزانية التي تستحقها وهي من أكبر البلديات في المنطقة الشرقية والتي يزيد عدد سكانها أكثر من 300 ألف نسمة .

وكشف عن الصكوك التي تحصلت عليها بلدية طبرق نافياً أي مبالغ أخرى قد استلمتها والتي وردت بالكشف الذي وصل إلى عدد من حكماء المدينة بعد لقائهم مع رئيس الوزراء عبدالله الثني ولم يصل إلى البلدية عبر القنوات الرسمية وهذا يعتبر منافياً للإجراءات الإدارية المتبعة في الدولة .

يشار إلى أن إدارة الإعلام والعلاقات العامة ببلدية طبرق أقامت الخميس مؤتمراً صحفيا بحضور العديد من القنوات الإعلامية بخصوص الميزانيات الواردة من الحكومة المؤقتة .