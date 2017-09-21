أخبار ليبيا 24 – خاص

هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الليبية أمس الأربعاء، بشكل اضطراري في مطار بنينا الدولي، بعد إقلاعها من مطار الأبرق، نتيجة وجود شق في زجاج نافذة كابتن الطائرة.

وأفاد مسؤول الإعلام بشركة الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة، باكتشاف شق في زجاج نافذة كابتن الطائرة، تزامنًا مع تحليق الطائرة قرب أجواء مدينة بنغازي، مما اضطر الكابتن للهبوط في مطار بنينا حفاظا على سلامة الرحلة والركاب.

وأضاف قنيوة، أن الطائرة أقلعت بعد ذلك من بنغازي إلى طرابلس على ارتفاع منخفض خالية من الركاب لتدخل إلى الصيانة، منوهًا إلى أن المشكلة الوحيدة التي واجهت الشركة حاليا هي وجود الركاب في مطار بنينا، وأن إدارة الشركة حاولت تأمين طائرة لنقل الركاب.

وكانت قد أقلعت الطائرة أمس الأربعاء من مطار الأبرق متوجهة إلى العاصمة طرابلس، وذلك ضمن الرحلات الداخلية الاعتيادية للشركة.

الجدير بالذكر أن شركة الخطوط الجوية الليبية عدداً من طائراتها خلال الحرب التي دارت رحاها في بمطار طرابلس الدولي من العام 2014.