أخبار ليبيا24- خاص

أكد آمر التحريات في القوات الخاصة الصاعقة الملازم مرعي الحوتي أن لغمًا أرضيًا في منطقة القوارشة أدى لوقوع أضرار بشرية، ولم يحدد مدى الأضرار إلى الآن .

يذكر أن صنف الهندسة العسكرية أعلنت في وقت سابق عن عمليات تمشيط واسعة لتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها التنظيمات الإرهابية لعرقلة تقدم القوات المسلحة العربية الليبية في مناطق غرب بنغازي.

وطالب صنف الهندسة العسكرية المواطنين الإبلاغ عن أي أجسام على الأرقام المخصصة وعدم لمسها أو الاقتراب منها، لافتا إلى أنه ما تزال عمليات التمشيط جارية.