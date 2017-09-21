أخبار ليبيا 24 – خاص

وافقت وزارة الداخلية التونسية، على طلب النجم الساحلي بزيادة عدد جماهير مباراته مع الأهلي طرابلس، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأحد المقبل، من 11 ألف متفرج إلى 16 ألف متفرج.

وتقرر خلال الاجتماع الأمني للمباراة، منح 15 ألف تذكرة لجماهير النجم الساحلي، و1000 تذكرة لمشجعي الأهلي طرابلس.

ومن المتوقع أن يدخل الجهاز الفني للنجم الساحلي، تغييرات على تشكيلة الفريق، في ظل إصابة إيهاب المساكني، خلال لقاء الذهاب بالإسكندرية، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

ويُنتظر أن يقحم المدرب هوبير فيلود، في لقاء الأحد، المهاجم المصري، عمرو مرعي، ضمن التشكيلة الأساسية، ليعوض البرازيلي دياجو أكوستا، المعاقب بسبب البطاقة الحمراء التي أُشهرت في وجهه، خلال مباراة الذهاب.

كما يبذل الجهاز الطبي للنجم الساحلي مجهودات كبيرة، لتجهيز غازي عبد الرزاق، الذي تعرض لإصابة طفيفة في لقاء الإسكندرية.