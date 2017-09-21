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في زحف عسكري محكم ومرفق بالطيران الحربي وغارات التحالف الدولي, تكمل القوات العراقية عملية تطهير كل شبر من أرضها الغالية من سيطرة وإجرام تنظيم داعش الإرهابي، المهمة صعبة والتحدي كبير لكن عزيمة الجيش صلبة وإرادة الشعب قوية والنصر على الدواعش الإرهابيين الدخلاء على المسلمين الأبرار آت لا محال.

بدأت القوات العراقية عملية استعادة السيطرة على قضاء عنة في محافظة الأنبار غرب البلاد، في إطار عملية عسكرية واسعة لطرد تنظيم داعش الإرهابي من معاقله قرب الحدود مع سوريا.

وأعلن قائد قيادة العمليات المشتركة العراقية الفريق الركن عبد الأمير يارالله في بيان: “انطلقت جحافل المنتصرين من قطعات عمليات الجزيرة والحشد العشائري، بعملية واسعه لتحرير منطقة الريحانة وقضاء عنة من رجس عصابات داعش الإرهابية”.

ويقع قضاء عنة في منطقة يسيطر عليها الدواعش منذ العام 2014 ويضم أيضا بلدة راوة ومدينة القائم الواقعة على الحدود العراقية السورية.

وأكد ضابط برتبة عميد في الجيش في قوات الأنبار أن “عملية تحرير مدينة عنه من داعش انطلقت قبل قليل”، مشيرا إلى أن “العملية انطلقت من 3 محاور بدعم من طيران التحالف الدولي ومروحيات الجيش”.

بدوره، أكد رئيس مجلس قضاء عنه عبد الكريم العاني انطلاق العملية، مشيرا إلى أن “القوات الأمنية فتحت ممرات آمنة لإجلاء المدنيين”.

وفي وقت لاحق، أعلن ضابط برتبة عقيد في قيادة عمليات الأنبار استعادة ناحية الريحانة الواقعة شرق عنة وقال: “حررت القوات الأمنية ناحية الريحانة بالكامل بعد اقتحامها من 3 محاور، جنوبا وشمالا وشرقا”.

وذكر بيان أصدرته خلية الإعلام الحربي التابعة للقيادة المشتركة أن “طيران القوة الجوية نفذ ضربات قاصمة وموجعة لأوكار وتجمعات داعش الإرهابي، وأن “42 هدفا لداعش تم تدميرها بشكل كامل، من 11 إلى سبتمبر الجاري، ما أدى لمقتل 306، وجرح عشرات من الإرهابيين”.

وأكد البيان أن “خلية الصقور الاستخبارية، بالتنسيق مع لجنة التنسيق الرباعي، استهدفت 6 مواقع لعناصر داعش، في منطقة الميادين السورية، أدت لتفجير 3 سيارات مفخخة، ومستودع للذخيرة والأحزمة، والعبوات الناسفة، وقتل وجرح العشرات من عصابات داعش الإجرامية”.