أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، مقر فرع إدارة الدعم المركزي ومركز تدريب الشرطة بمناطق غرب ليبيا في منطقة بئر الغنم .

وحضر الافتتاح وفد رفيع من الحكومة المؤقتة يضم وزراء ووكلاء ورؤساء مؤسسات وهيئات ومصالح عامة، إضافة إلى عدد من المسؤولين والأعيان بالمنطقة.

يشار إلى أن بئر الغنم هي بلدة صغيرة تقع جنوب غرب طرابلس بمسافة 90 كيلومترا، وتعد إداريا في نطاق محافظة الزاوية وسهل الجفارة.

وتفقد رئيس الحكومة المنطقة وانطلق منها ليصل إلى منطقة “حوش الستين” التي تبعد عن العاصمة طرابلس 60 كيلوا مترا.

وبدأ الثني الجمعة جولة في المناطق الغربية والجنوبية لليبيا بدأت بغدامس إلى باطن وظاهر الجبل الغربي وغيرها من المناطق المتاخمة للعاصمة طرابلس .