أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن فريق الإخلاء في الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة اليوم الخميس، من إخراج عدد من العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات، التي تدور داخل المناطق السكنية بالمدينة، الأمر الذي يعرض حياة الأهالي للخطر.

وأكد الهلال الأحمر الليبي – على صفحته الرسمية بـ”الفيس بوك” – أن فريق الهلال تمكن من إخراج عدد من العائلات التي كانت في مواقع الاشتباكات.

وجاء ذلك عقب توقف اشتباكات عنيفة بكافة أنواع الأسلحة اندلعت فجر الخميس، بين غرفة عمليات مكافحة داعش بالمنطقة الغربية عناصر محسوبة على تنظيم داعش.

وتشهد المدينة في هذه الساعات هدوء حذر، حيث تمكن فريق الهلال الأحمر في مدينة صبراتة من إخراج عدد من العائلات العالقة بعد توقف هذه الاشتباكات

وقال شهود عيان إن الأسلحة الثقيلة استخدمت لأول مرة ليل الأربعاء – الخميس في المواجهات الدائرة منذ يومين.

وأضاف المصدر أن المواجهات كانت أعنف وسط المدينة خاصة من البوابة الشرقية حتى تقاطع المستشفى، منوهًا إلى أن عددا من القتلى شوهدوا على الطرقات في ساحة القتال.