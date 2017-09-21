أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت البحرية الليبية اليوم الخميس أن أكثر من 100 مهاجر لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل سيدي سعيد غرب مدينة زوارة.

وقال الناطق الرسمي باسم البحرية أيوب قاسم إن فرق البحرية تمكنت من إنقاذ سبعة مهاجرين كانوا على القارب نفسه في عملية للبحرية يوم أمس الأربعاء.

وأوضح قاسم أن المهاجرين السبعة الذين أنقذتهم البحرية كانوا موجودين في عرض البحر لستة أيام قبل وصول أطقم البحرية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حرس السواحل في نقطة زوارة لا يملك الإمكانيات لإجراء عملية البحث عن الجثث لا سيما وأن حالة البحر مضطربة في هذه الأيام.

ورجح الناطق الرسمي باسم البحرية أن تظهر الجثث خلال الفترة المقبلة على الشواطئ الليبية بحسب التيارات البحرية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية الإيطالية، أعلنت الجمعة عن اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني بشأن مشروع إيطالي يموله الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود السلطات في طرابلس للتحكم في الحدود الجنوبية لليبيا للسيطرة على تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.