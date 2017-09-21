أخبار ليبيا 24 – خاص

داهم قسم المخدرات في مدينة طبرق محل وسط المدينة لبيع المخدرات والخمور والحبوب المخدرة .

وقال العقيد في قسم التحريات خليل الشاعري في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ إنه بعد المعلومات التي وردت لوحدة التحريات بأن هنالك محل صغير وسط المدينة يتردد عليه بعض الشباب العاطل وبعد أن تم التأكيد على وجود مواد مخدرة مشبوهة داخله تم اختيار الوقت المناسب وتم مداهمته.

وأضاف الشاعري أنه عثر داخل المحل على حوالي 50 زجاجة خمر مستورد من جميع الأنواع كذلك وجود عدد من قطع الحشيش الصغيرة جاهزة للبيع ومبلغ مالي يقدر بأكثر من 2500 دينار حصيلة البيع.

وأوضح العقيد في القسم أنه ضبط زجاجات الخمور والحشيش وعدد من الحقن المخدرة وحبوب الهلوسة وتم القبض على الجناة وبعد التحقيق معهم تمت إحالتهم للنيابة العامة لإصدار الأحكام ضدهم .