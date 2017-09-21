أخبار ليبيا24- خاص

طلب وزير الاقتصاد الصناعة بالحكومة المؤقتة منير عصر من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالتدخل للمساهمة في وصول مخصصات شهر أكتوبر المقبل لمادة دقيق المخابز لمدينة درنة .

وناشد عصر في بيان له حفتر بالتدخل للسماح للشاحنات الناقلة لأكياس الدقيق بالدخول للمدينة، لافتاً إلى أن المخصص الشهري لمدينة درنة والبالغ 967 طن من مادة الدقيق أي ما يعادل حمولة 18 شاحنة .

وبين وزير الاقتصاد أنه في حالة الموافقة من قبل القائد العام سيتم النقل بمعدل 6 شاحنات كل أسبوع ابتداء من الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري، بعد موافاتهم بأسماء سائقي وخط سير الشاحنات .