أخبار ليبيا24- خاص

علمت “أخبار ليبيا 24” أن عدد من مشجعي نادي الهلال ولاعبيه القدامى عقدوا اجتماعًا مع عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار وبحضور وزير الشباب و الرياضة في الحكومة الليبية المؤقتة طلال بوخطوة .

وجاء هذا الاجتماع بسبب الفراغ الإداري الذي يعشيه النادي خلال هذه المرحلة حيث تم الاتفاق على تكليف لجنه تسييرية مؤقتة لنادي الهلال تتكون من إبراهيم بوشناف رئيس للجنة و عبد الله الفزاني و5 أعضاء من الهيأة العامة للشباب والرياضة.

وتكون مهمة هذه اللجنة الإشراف علي قيد العضوية بالنادي وتسيير أموره خلال هذه المرحلة إلى حين إجراء انتخابات رسمية .