أخبار ليبيا24

ظن تنظيم داعش الارهابي أن بإجرامه الشنيع يمكنه بسط سيطرته وإقامة دولته الإسلامية المزعومة ففظع وأرهب وأعدم ونهب ودمر ما استطاع ولكن للظلم نهاية وللظالم أبشع نهاية.

كشف القيادي في حشد البغدادي في محافظة الأنبار العراقية قطري العبيدي، عن هروب جماعي لعناصر تنظيم داعش الإرهابي من مدينة عنة إلى راوة.

وقال العبيدي وفقا لمصادر إعلامية محلية إن “هناك هروبا جماعيا لعناصر داعش الإرهابي من مدينة عنة الواقعة 210 كم غرب الرمادي، إلى مدينة راوة ( 230كم غرب الرمادي)”.

وأضاف القيادي أن “الهروب الجماعي جاء بعد انهيار داعش أمام تقدم القوات الأمنية والعشائر في عمليات تحرير مدينة عانة من تلك العصابات الاجرامية”.

وكانت القوات الأمنية والعشائر انطلقت بعملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة عانة من تنظيم داعش الإرهابي.

وشّنت قوات عراقية مشتركة الأحد، عملية عسكرية واسعة لملاحقة ارهابيي تنظيم داعش جنوب محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر، من قيادة عمليات صلاح الدين (التي تتبع الجيش) إن “قوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي بإسناد من الطيران الحربي شّنت عملية عسكرية واسعة لملاحقة مسلحي تنظيم داعش في مناطق شمال قضاء الدجيل جنوب محافظة صلاح الدين”.

وأوضح المصدر أن العملية العسكرية تستهدف مناطق الرفيعات والبو علول والفرحاتية وسيد غريب وهي مناطق تشهد نشاطا لمسلحي تنظيم داعش”، مبينا أن العملية العسكرية مبنية على معلومات استخبارية تشير إلى وجود مسلحين من داعش في المناطق المستهدفة.