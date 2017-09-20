أخبار ليبيا 24 – خاص

شاركت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في المؤتمر العالمي للبرمجيات الحديثة بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن وفد عالي المستوى برئاسة رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله وبرفقة رؤساء لجان الإدارة بشركات: الخليج، الواحة، الزويتينة، مليته، الهروج، جبل نفوسه، والسيد: حسن بالليل عضو لجنة الإدارة بشركة سرت.

وشارك المهندسون الوطنيون بإدارة الحفر والهندسة النفطية بشركة سرت بورقة علمية عرضت أثناء أعمال المؤتمر أمام وفد المؤسسة الوطنية للنفط وخبراء عالميين من الشركات الخدمية حملت عنوان “تأثير المعدات السطحية على توقعات الإنتاج بحقل الساحل”.

وأشاد الجميع بالعمل المتميز والمستوى المتقدم الذي طرحته هذه الورقة واستخدام البرمجيات الحديثة محليا بواسطة العناصر الوطنية الشابة في هذا المجال لإيجاد الحلول للمشاكل التقنية.

ونوه المشاركون إلى أن شركة سرت لها الريادة في استخدام تقنيات البرمجيات الحديثة الأمر الذي وفر تكاليف إجراء هذه الدراسات خارجيا ويعد خطوة هامة لتوطين تقنية الدراسات المكمنية محليا.

ومن جهته، أشار مدير برمجيات شركة شلمبرجير في ليبيا إلى أن المهندسين بشركة سرت يقومون بأعمال متميزة دون أي مساندة فنيه خارجية وهم الأكثر استخداما و من أفضل المهندسين رغم عدم توفر هده البرمجيات في الشركة إلا مؤخرا.