أخبار ليبيا24- خاص

أصدر آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة تعليماته بضبط المركبات المدنية التي تحمل شعار القوات المسلحة “القوات الخاصة”، ومعتمة بالكامل ولا تحمل تصريحات.

وشدد بوخمادة على منتسبي القوات الخاصة الصاعقة بمنع أية خروقات أمنية داخل مدينة بنغازي محذرًا كل من تسول له نفسه القيام بأي أعمال شغب أو انتحال صفة رجال القوات المسلحة وخاصة القوات الخاصة داخل مدينة بنغازي.

وأعلن منتسبي القوات الخاصة براءتهم التامة من كل شخص يقوم بهذه الأعمال المسيئة للقوات المسلحة، مطالبين رجال المرور وكافة الأجهزة الأمنية بضبط أية مركبة مدنية تحمل شعارات القوات المسلحة دون تصريح من الوحدات التابعة لها وإبلاغ تحريات القوات الخاصة عن أية مركبة مخالفة.