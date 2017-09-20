أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح فريق الهلال، اليوم الأربعاء، في تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفة القرضابيه بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب سبها في إطار الجولة الثالثة

وقدم فريق الهلال أداء طيب واستحوذ على المباراة ونجح في قلب النتيجة على مستضيفة القرضابية الذي افتتح التسجيل في الشوط الأول عن طريق لاعبه معتز بالله القائدي وعدل الهلال عن طريق علي امادو بعد ان تلقى تمريرة من علي الشريف وفي الشوط الثاني شن الهلال عديد الهجمات .

ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق المتألق عبد الشعافي بعد تلقية كرة عرضية واختتم فيصل البدري اهداف الهلال بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتنتهى المباراة هلاليه بنتيجة 3-1 .

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيدة الى 4 نقاط من مباراتين وتجمد رصيد القرضابية عند نقطة واحدة من 3 مباريات .