أخبار ليبيا 24 – خاص

عثرت القوات الخاصة الصاعقة، اليوم الأربعاء، على مقبرة جماعية تضم نحو ثمانين جثة مجهولة الهوية في المنطقة المحيطة بمنارة سيدي خريبيش الأثرية في بنغازي.

وقال آمر التحريات في القوات الخاصة الليبية مرعي الحوتي، إن قوات الجيش تواصلت مع الهلال الأحمر لاستلام الجثث وأخذ العينات منها.

وأضاف الحوتي أن الجثث تعود لأشخاص سقطوا خلال المواجهات المسلحة بين الجيش والجماعات المتطرفة في بنغازي، مبينا أنه يجب على أهالي المفقودين أن يتصلوا بالهلال الأحمر لمحاولة العثور على ذويهم المفقودين والبحث عنهم ضمن الجثث التي عثر عليهم.

يشار إلى أن الجيش الليبي أعلن في منذ شهرين سيطرته على بنغازي بالكامل بعد ثلاث سنوات من المواجهات التي خاضها ضد تنظيم داعش ومجلس شورى ثوار بنغازي.