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سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود فريقه لفوز مستحق على ضيفه إيبار 6 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز بلنسية على ملقة 5 / صفر.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ميسي في الدقيقة 21 من ركلة جزاء وباولينيو في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، سجل دينيس سواريز الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 53 واستطاع إيبار تقليص الفارق بهدف سجله سيرجي انريش في الدقيقة 57 ،قبل أن يسجل ميسي الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 59 ،ثم عاد ميسي مرة أخرى لتسجيل هدفه الثالث والخامس لفريقه في الدقيقة 62 ،واختتم ميسي أهداف برشلونة بتسجيله الهدف الرابع له والسادس لبرشلونة في الدقيقة 86.

وفي المباراة الثانية، سجل الإيطالي سيموني زازا ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه فالينسيا، لاكتساح ضيفه مالاغا 5 / صفر خلال المباراة.

وأنهى فالينسيا الشوط الأول متقدما بهدف سجله سانتياجو مينا في الدقيقة 17 ، وفي الشوط الثاني، سجل زازا أهدافه في الدقائق 55 و60 و63 قبل أن يختتم رودريغو مورينو أهداف فالينسيا في الدقيقة 87.

ورفع فالينسيا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، محافظا على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن، حيث فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث.

ويظل فريق مالاغا بلا نقاط في قاع الترتيب، بعدما تلقى الهزيمة في المباراة الخامسة على التوالي.