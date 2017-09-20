أخبار ليبيا24- خاص

يطمح الخمس في مواصلة مغامرته بالدوري الليبي لكرة القدم، عندما يحل ضيفًا، على الوحدة يوم الخميس بالجولة الرابعة من البطولة.

وخاض الخمس، مباراتين في البطولة حقق الفوز فيهما، ويطمح في عبور عقبة الوحدة، على ملعب طرابلس الدولي من أجل الاحتفاظ بصدارة المجموعة الرابعة بالبطولة.

بينما سيسعى الوحدة، لتحقيق فوزه الأول، بعدما تعادل في مباراتين، وخسر مباراة، وفي مباراة أخرى، سيسعى المحلة للخروج من دوامة الهزائم، بعدما خسر أول مباراتين، عندما يواجه بملعب الزاوية، رفيق الذي يسعى لتحقيق الفوز الثاني له.

ويحتل الخمس صدارة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، ثم المدينة بـ4 نقاط، والأهلي طرابلس 3 نقاط، من مباراة واحدة.