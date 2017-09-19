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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، التشكيلة المثالية لمباريات الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مؤخرا وضمت التشكيلة 3 لاعبين من الأهلي طرابلس .
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد فتحي نشنوش “الأهلي طرابلس”
خط الدفاع: محمد الترهوني “الأهلي طرابلس”، محمد كونات “الوداد المغربي”، مودجيكا ماديشا “صن داونز” وأحمد فتحي “الأهلي”.
خط الوسط: مؤيد علي اللافي “الأهلي طرابلس”، كوليبالي “الترجي”، ثيمبا زواني “صن داونز” وتوماس نيريندا “فيروفيارو”.
خط الهجوم: أسامة درفالو “اتحاد العاصمة” ويانيك زكري “صن داونز”