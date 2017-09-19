أخبار ليبيا 24 – خاص

قام المواطن عبدالغني موسى الأطرش اليوم الثلاثاء بتسليم عدد 7 صواريخ C5 إلى قسم البحث الجنائي بطبرق .

وأكد المواطن أن هذه الصواريخ موجودة لديه من فترة ولكن عندما أحس بوضع الجيش وتنظيمه وتطهيره البلاد من الإرهاب وسير الجيش الوطني نحو تأمين ليبيا قام بتسليم الصواريخ الخمسة لقسم البحث الجنائي بطبرق.

وقام قسم البحث الجنائي بتسليم الصواريخ السبعة إلى القوات المسلحة عن طريق آمر المستودع 23 بطرونة .

ويؤكد رئيس قسم البحث الجنائي أن دور البحث هو الاستلام والتسليم حسب المتبع وبإجراءات رسمية .