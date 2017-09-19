أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام هاني العريبي، اليوم الاثنين، إن إدارة مستشفى الهواري العام بنغازي تدعو العاملين التابعين لمستشفى الهواري الحضور إلى مقر إدارة مستشفى الهواري المؤقتة في مركز بنغازي الطبي.

وأوضح العريبي، إن إدارة مستشفى الهواري طالبت كل من عناصر طبية و طبية مساعدة وعناصر تيسيرية والمنتدبين الملتحقين بجهات اخرى والمنقطعين بضرورة الحضور إلى مقر الإدارة المؤقتة وذلك لتسوية أوضاعهم خلال أسبوعين من تاريخ 17 سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أن إدارة المستشفى شددت أنه في حالة التخلف سيتم اتخاذ الاجراءات الإدارية ضد المتخلفين.