أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب لجنة الصحة بمجلس النواب علي الشرع، أمس الاثنين، إن مصرف ليبيا المركزي وافق على فتح اعتماد مستندي لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضي الأورام.

وأوضح الشرع – أن موافقة المصرف المركزي جاءت بعد تدخل رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب نصر الدين مهنا وذلك بعد طلب إدارة مركز بنغازي طبي منذ شهر نوفمبر 2016.

وأضاف مدير مكتب لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تأخر الإجراءات من قبل بعض المصارف حتى نهاية سنة 2016 مما اضطر الامر لمخاطبة ليبيا المركزي للموافقة من جديد عل فتج الاعتماد، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها رئيس لجنه الصحة في مجلس النواب لحل مثل هذه المشكلات.