أخبار ليبيا24- خاص

قال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بوأكريم إن عناصر البحث الجنائي تمكنوا من ضبط أحد الإرهابيين في المدينة وهو من مدينة درنة.

وأضاف بو أكريم أن أحد المواطنين قدم بلاغًا في البحث الجنائي شحات عن المتهم بعد دخوله إلى المدينة لأنه حاول اغتياله في مدخل مدينة درنة وأخذ سيارته بالإكراه.

وأوضح الناطق باسم المديرية أنه بناء على هذا البلاغ تم تكليف الأعضاء لضبط الشخص المشتبه فيه والتأكد من صحة المعلومات.

وأكد أنه تم ضبط المتهم والتحقيق معه وهو من سكان مدينة درنة واتضح بأنه كان يتبع تنظيم داعش الإرهابي ومن ثم انتقال إلى مليشيات أبوسليم وكان مكلفًا بجمع معلومات عن أعضاء الشرطة والجيش و داعمي عملية الكرامة داخل مدينة درنة.

وذكر بو أكريم أن المتهم كان شاهد عيان في عدة عملية اغتيال داخل مدينة درنة، لافتا إلى أنه لايزال الاستدلال معه قائم.