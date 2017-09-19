أخبار ليبيا24- خاص

بعد أن تمكن مايعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي من طرد قوات الجيش من داخل مدينة بنغازي سعى إلى السيطرة على مطار المدينة فأطلق عملية سماها “عملية تحرير مطار بنينا والقاعدة الجوية” استعملت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة مع قصف عشوائي دامت لعدة أشهر إلى أن تمكنت القوات المسلحة من حسم المعركة لصالحها.

وقال أحد الشباب الذين شاركوا في معارك تحرير بنينا في 2014 أحمد البرغثي الوكواك إن معركة البلدية الأولى في 14 سبتمبر 2014 تقدم فيها الإرهابيون من الكوبري الثاني في طريق بوعطني إلى “بوابة الشهيد” بعد اشتباكات عنيفة مع القوات المسلحة والشباب المساند في منطقة بنينا.

وأضاف الوكواك تراجعت القوات المسلحة والشباب المساند إلى داخل البلدية في منطقة بنينا وكان آمر المحور وقتها القائد الميداني الشهيد سالم عفاريت.

وتابع “تقدم الإرهابيين باتجاه البلدية وسيطروا عليها عند الغروب، وكانت مدفعية القوات المسلحة تستهدف المجموعات الإرهابية على مشارف المنطقة السكنية مع وجود اشتباكات خفيفة واستشهد في ذلك اليوم عبدالسلام العقيلي وعبد الجليل الورفلي وأصيب عدد من الشباب ومن بينهم يوسف الوكواك ومحمد العقيبي”.

وواصل الوكواك حديثه ” بعد بزوغ الفجر يوم الخامس عشر من سبتمبر، كان تقدم الإرهابيين إلى وسط بنينا في اتجاه مدرسة الدامور وباتجاه قاعدة بنينا وكان هناك تحشيد للقوات المسلحة في منطقة الرجمة شمال بنينا بقيادة آمر القوات الخاصة الصاعقة في ذلك الوقت العقيد ونيس بوخمادة في انتظار قدوم الذخيرة من طبرق”.

وذكر أنه استشهد في ذلك اليوم ناجي العقيلي وهو يحاول سحب جثمان الشهيد عبدالسلام العقيلي واستشهد أيضا الشاب حمادي الفقي، وبعد ذلك شنت القوات المسلحة بقيادة العقيد ونيس بوخمادة والصاعقة وشباب المناطق هجوما على الإرهابيين في مدرسة الدامور مع استهدافهم بالمدفعية والطيران الحربي”.

وأكد الوكواك أن كتيبة الشهيد عزمي البرغثي بقيادة الشهيد النقيب عماد الفاخري كانت تقطع الإمدادات عن الإرهابيين باستهداف أية سيارة متجهة نحو كوبري بنينا وعند آذان صلاة المغرب تم تحرير منطقة بنينا ،وغنم عدد من السيارات و الذخائر”.