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لطالما كان تنظيم داعش في بطشه عملاق وفي إجرامه سباق ولطالما زرع الرعب والدمار بمهارة ونشر الموت واليأس ببراعة ولكن ساعة الدواعش أتت وهم عند المواجهة مع عنفوان القوات الوطنية جبناء وأمام إرادة وعزم الشعوب المسلمة الحرة مغلوب على أمرهم.

تمكن عشرات المنشقين عن تنظيم داعش الإرهابي من العبور إلى الأراضي التركية، بينما مئات آخرون من بينهم مغاربة ينتظرون في إدلب السورية الفرصة المناسبة لعبور الحدود، وفقا لما ذكرته مصادر صحفية.

وكشفت المصادر أن المنشقين عن داعش الإجرامي يحاولون الفرار من النقاط الساخنة، على خلفية الهزائم التي يتكبدها التنظيم الإرهابي على حساب الجيش السوري، فضلا عن قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من التحالف الدولي.

وتوضح المصادر أن أجهزة الاستخبارات في العالم تعتبر ذلك خطرا كبيرا، ولا تثق بإمكانية إعادة تأهيل هؤلاء في مجتمعاتهم.

وبحسب المصادر، فإن العناصر المنشقة تسعى إلى دخول الأراضي التركية، للعودة لاحقا إلى بلدانهم في المنطقة وخارجها، مشيرة إلى أن 4 من أصول سعودية تسللوا إلى جنوب البلاد أوائل سبتمبر الجاري، ودفع كل منهم ألفي دولار إلى مهربي البشر؛ من أجل عبور الشريط الحدودي.

ونقلت ذات المصادر عن أحد هؤلاء الأربعة، المدعو أبو سعد، قوله إن نحو 300 عنصر سابق في تنظيم داعش الإرهابي ، بمن فيهم سعوديون ومصريون ومغاربة ومنحدرون من أوروبا، وجدوا مأوى مؤقتا في ريف إدلب الشمالي، الخاضع لـ”هيأة تحرير الشام”، في انتظار تسللهم إلى تركيا.