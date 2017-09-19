أخبار ليبيا24 – خاص

قال رئيس قسم البحث الجنائي في طبرق عقيد فتحي أمرايف اليوم الثلاثاء إنه تم ترحيل 22 متسول مصري 17 سيدة و5 رجال إلى منفذ أمساعد البري تم ضبطهم من قبل أفراد قسم البحث.

وأضاف أمرايف في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن المتسولين تم ضبطهم خلال حملة تفتيش داخل المدينة وهم من الجنسية المصرية يقفون أمام المساجد وعلى مفترقات الطرق ويقومون بممارسة التسول.

وأوضح رئيس قسم البحث الجنائي أن بعض المتسولين من يمتهن الدعارة وخاصة من النساء الصغيرات في السن دخلوا البلاد بدون إجراءات رسمية، لافتا إلى أنه من بين المتسولات طفلة عمرها 12 سنة ومعها طفلها الرضيع بدون وجود الأب.

وأكد أمرايف هناك عدد منهم يعمل طرف بعض الليبيين مقابل حمايته وتقاسم الحصيلة نهاية اليوم، مشيرًا إلى أن المتسولين الذين تم ضبطهم تم ترحيلهم إلى مصر حسب الإجراءات القانونية .

ونفى رئيس قسم البحث الجنائي كل مايشاع بأن المتسولين الذين قبض عليهم تم إخلاء سبيلهم بل رحلوا وهو ماتثبته المراسلات الموجودة لدى قسم البحث الجنائي طبرق.