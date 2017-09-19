أخبار ليبيا24

بجدارة ويقين وحالة تأهب ويقظة لا تتعب ولا تكل, باتت الأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية من نظرة تكشف الدواعش وأصحاب النوايا الإرهابية السوداء فتسرع في تحديد هوياتهم وتبرع في إفشال مخططاتهم وتكمل المهمة الناجحة في القضاء على إجرامهم واقتلاع إرهابهم.

تمكنت أجهزة الأمن الوطني التونسية من القبض على أمير خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة مرناق.

وقال مصدر مطلع محلي إن عناصر من وحدات الأمن العمومي والإرشاد التابعة لمنطقة الأمن الوطني في بن عروس تمكنوا من إلقاء القبض على عنصر إرهابي خطير صادرة بشأنه مناشير تفتيش لتورطه في عمليات إرهابية داخل حدود الوطن.

وأضاف المصدر أن عملية الإطاحة به كشفت بدورها عن خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تنشط في ولاية القيروان.

و قرر القيادي الإرهابي في تنظيم داعش الإجرامي زيارة أحد أقربائه في منطقة مرناق من ولاية بن عروس قادما من ولاية القيروان وأثناء محاولته الهروب من دورية أمنية تفطن إليه الأمنيون فقاموا بالقبض عليه، وكان يتصرف بغرابة مما جعل وحدات الأمن تشك في تصرفاته فتم نقله إلى منطقة الأمن للتحقيق معه.

وبعد التحقيق مع المتهم اعترف بأنه عنصر إرهابي و”أمير” خلية إرهابية تتكون من أربعة عناصر ينشطون في ولاية القيروان وأنه من بين الإرهابيين الذين أهدروا دماء وحدات الأمن في القيروان.

وحسب التحقيقات الأولية فإن أمير الخلية الداعشية قام بإهدار دماء 5 أمنيين في ولاية القيروان وكان من المنتظر أن يعود مجددا من منطقة مرناق من ولاية بن عروس نحو ولاية القيروان لإتمام المراحل الأخيرة لمخططه الإرهابي حيث قام الإرهابيون بتحديد الأهداف والتقاط صور لتحركات عدد من الأمنيين في ولاية القيروان قصد استهدافهم وتصفيتهم جسديا.