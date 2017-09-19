أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مجلس شورى مجاهدي درنة أنه تم العثور على جثامين 5 مستخدمين من الـ 9 المختطفين من حقل الغاني الواقع شمال مدينة ” زلة ” 60 كلم بعد تمشيط غرب مدينة درنة في 15 يونيو 2015.

وأوضح مجلس الشورى في بيان له أن المستخدمين الـ 9 اختطفوا بعد تعرض حقل الغاني لهجوم من قبل عناصر تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” في 6 مارس 2015، لافتا إلى أن كل جثمان كان مكبل اليدين ودلت هيئتهم على أنهم من جنسيات أجنبية وتم استدعاء الهلال الأحمر الليبي درنه ليتسلمهم وقاموا بتسجيلهم على أنهم مجهولي الهوية.

وأفاد المجلس أنه أثناء فحص مقتنيات تنظيم الدولة التي جمعت من أوكارهم تم العثور على كمبيوتر محمول “لاب توب” تبين أنه يرجع لرجل تشيكي الجنسية ومنها تبين أنه موظف في “حقل الغاني النفطي” تناقلت وكالات إعلام عالمية خبر اختطافه على يد تنظيم الدولة في سرت ومعه ثمانية آخرين ،ومن ثم تم التعرف على هوية جميع الجثامين.

يشار إلى أن ” حقل الغاني النفطي ” والذي يقع شمال مدينة ” زلة ” 60 كلم وجنوب حقل الظهرة 75 كلم تعرض إلى هجوم من قبل عناصر تنظيم الدوله بتاريخ 6 مارس 2015 ، وأسفرت عنه مواجهات مع عناصر حرس المنشآت النفطية مما أدى لعمليات تخريب بمحتويات ومقار الحقل ووقوع أضرار كبيرة به بعد مقتل 8 عناصر من حرس المنشآت واختطاف 9 موظفي أجانب من بينهم مدير التنفيذي لشركة VAOS نمساوي الجنسيه ” داليبور سافيشيك ” والموظف التشيكي ” بافيل غروزا ” .

وفي ذات السياق قد أعلن رئيس الوزراء التشيكي بوغوسلاف سوبوتكا حينها رفض حكومة بلاده إجراء مفاوضات مع تنظيم داعش من أجل الإفراج عن المواطن التشيكي ” بافيل غروزا ” المحتجز لدى التنظيم بعدما تبين أنه ضمن المخطوفين من ” حقل الغاني النفطي ” .

وأضاف أن ” براغ ” تنوي تحديد مكان مواطنها وتحريره دون التفاوض مع الإرهابيين، مشيرا إلى أن بلاده عضو في التحالف الدولي ضد محاربه تنظيم الدولة الإرهابي “داعش”.