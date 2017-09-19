أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا أسامة الفرجاني إن رحلات البراق ستستأنف يوم غد الأربعاء بواقع رحلتين إلى أربع رحلات يوميا ما بين رحلات داخلية وخارجية بحسب ما اقترحته الشركة.

وأضاف الفرجاني أن مطار بنينا لم يستقبل جدول رحلات من الشركة، موضحًا أن هذه الخطوة التي قامت بها شركة البراق ستساهم في حل مشكلة الازدحام والاختناق ومعاناة المسافرين الليبيين في المطارات.

وأفاد مدير المكتب أن سبب مشكلة الزحام والتأخير يرجع إلى نقص عدد الطائرات التي دمر بعض منها في حرب مطار طرابلس فيما تحتاج آخريات إلى صيانة.

الجدير بالذكر أن السلطات في مدينة بنغازي أعادت افتتاح مطار بنينا في منتصف شهر يوليو الماضي، وذلك بعد إغلاقه منذ عام 2014 بسبب المواجهات المسلحة في مدينة بنغازي بين الجيش والمجموعات الإرهابية.

يشار إلى أن شركة طيران البراق أعلنت عن عودة تسيير رحلاتها بين طرابلس وبنغازي ابتداءً من يوم الأربعاء بمعدل 3 رحلات يوميا، كما أنها ستسير رحلاتها إلى مطار الأبرق و طبرق قريبا خلال أيام.