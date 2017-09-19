أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر، اليوم الاثنين، أنه تم تركيب “3” أجهزة جديدة خاصة بالتعقيم وحلت مكان 5 أجهزة قديمة كانت عاطلة عن العمل بمركز بنغازي الطبي .

وأوضح قويدر أن الشركة العربية وكيل ” جيتينق” قامت خلال الأيام القليلة الماضية بتركيب الأجهزةـ التي حلت مكان “5” أجهزة قديمة كانت قد ركبت في بداية عام 1982 .

وذكر أن الأجهزة الجديدة تعمل بنفس كمية الكهرباء التي كانت تعمل بها الأجهزة القديمة، ولكن بزيادة في نسبة الماء المشغل للأجهزة، لافتاً إلى أنه من ضمن المميزات في الأجهزة الجديدة مولد كهرباء يعمل داخل جهاز التعقيم ومحطة تحلية .