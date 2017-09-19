أخبار ليبيا 24 – خاص

بملعب الصقور بطبرق يخرج الأنوار متعادلا أمام دارنس بدون أهداف ليعتلي الصدارة مؤقتا برصيد 5 نقاط مع التعاون الذي حقق فوزا على النجمة ليتقاسم الصدارة معه .

مباراة دارنس والأنوار التي أقيمت اليومين الماضيين لم ترتقي للمستوى الفني المطلوب وعجز مهاجمي الفريقين للوصول إلى الشباك .

الجدير بالذكر أن الأهلي يخلد للراحة في هذه المجموعة التي تضم الهلال والتعاون ودارنس والأنوار والقرضابية .

يشار إلى أن اللقاء بين دارنس والأنوار أداره الحكم محمد الشحومي وساعده كل من صلاح العوامي ومروان فرج والحكم الرابع منصور حامد وراقب اللقاء الطيب عبدالكريم .