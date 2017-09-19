أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مصادر صحفية أن إدارة نادي الأخضر تسعى لإعادة مدرب الفريق جمال ابونواره لمهمته كمدرب لفريق كرة القدم بالنادي .

وقدم بونوارة استقالته من مهامه عقب خسارة الفريق الغير متوقعه امام التحدي بملعب شيخ الشهداء عمر المختار بمدينة البيضاء في الجولة الثالثة من المسابقة .

وأشارت ذات المصادر أنه في حالة رفض بونوارة للعودة فهناك بدائل ولعل ابرز الأسماء المطروحة تتمثل في المدرب الليبي عبد الحفيظ اربيش

ولم يحقق فريق الأخضر تخت إشراف بونوارة سوى نقطتين من 3 مباريات حيث تعادل امام شباب الجبل في الجولة الاولى وتعادل امام النصر في الجولة الثانية