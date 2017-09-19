أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، أن مدينة الزاوية غرب طرابلس تشهد ولليوم الثالث على التوالي نقص شديد في وقود السيارات وغاز الطهئ .

وأوضح المصدر لـ “أخبار ليبيا 24” أن سبب النقص التي طالت المناطق “ترفاس، وبئر بن حسن، والزهاء، والسيدة زينب” يعود إلى استمرار إغلاق الجماعات والمليشيات الخارجة عن القانون لمصفاة الزاوية المغذي بالوقود لهذه المدن.

وتقع مصفاة الزاوية التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميا ويغذيها حقل الشرارة بالخام، لكن الحقل متوقف عن العمل حاليا بسبب إغلاق خط أنابيب من قبل بعض المليشيات الخارجة عن القانون .