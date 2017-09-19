أخبار ليبيا24- خاص
احتضنت صالة كرة اليد في المدينة الرياضية بنغازي بطوله ليبيا لكرة الطاولة تحت شعار “الوفاء لأهل العطاء” لكل الفئات إناث و ذكور وشارك في البطولة 86 لاعب من أندية بنغازي – الجبل الأخضر – رأس لانوف – هون – مصراتة – طرابلس – أجدابيا – زوارة – القيقب .
وانطلقت البطولة يوم السبت وتواصلت إلى يوم أمس الإثنين و كانت النتيجة النهائية لبطولة على النحو التالي :-
فئة البنات:
الترتيب الأول / زينب الشريف القبائلي نادي الأنوار الأبيار
الترتيب الثاني / سالمة محمد الفضيل نادي بنغازي الجديدة بنغازي
الترتيب الثالث / مودة محمد الفضيل نادي بنغازي الجديدة بنغازي
فئة البراعم :
الترتيب الأول / حسين أحمد الرمالي مصراتة
الترتيب الثاني / حسين جمال الرمالي مصراتة
الترتيب الثالث / حسين محمد حمرانه مصراتة
فئة الناشئين:
الترتيب الأول / الحبيب سالم العجيابي نادي الشارع الغربي طرابلس
الترتيب الثاني / أوسم حسين أبو ديب نادي الجزيرة زوارة
الترتيب الثالث / سالم احمد رحيل نادي راكسو رأس لانوف
فئة الأواسط :
الترتيب الأول / مصعب البشير أطوير بيوت الشباب بنغازي
الترتيب الثاني / نسيم محمد البوسيفي نادي نجوم الجبل البيضاء
الترتيب الثالث / صالح حسين أبو ديب نادي الجزيرة زوارة
فئة الشباب تحت21 سنة :
الترتيب الأول / محمد حسن الدرسي نادي الأنوار الأبيار
الترتيب الثاني / سراج سالم العجيابي نادي الشارع الغربي طرابلس
الترتيب الثالث / حكيم سليم التركي نادي الوحدة بنغازي
فئة الكبار:
الترتيب الأول / سامي حسين اعتيبي نادي الجوهرة أوجلة
الترتيب الثاني / مصطفى محمود العبيدي نادي بنغازي الجديدة بنغازي
الترتيب الثالث / محمد سعيد صالح نادي راكسو رأس لانوف.