أخبار ليبيا24- خاص

احتضنت صالة كرة اليد في المدينة الرياضية بنغازي بطوله ليبيا لكرة الطاولة تحت شعار “الوفاء لأهل العطاء” لكل الفئات إناث و ذكور وشارك في البطولة 86 لاعب من أندية بنغازي – الجبل الأخضر – رأس لانوف – هون – مصراتة – طرابلس – أجدابيا – زوارة – القيقب .

وانطلقت البطولة يوم السبت وتواصلت إلى يوم أمس الإثنين و كانت النتيجة النهائية لبطولة على النحو التالي :-

فئة البنات:

الترتيب الأول / زينب الشريف القبائلي نادي الأنوار الأبيار

الترتيب الثاني / سالمة محمد الفضيل نادي بنغازي الجديدة بنغازي

الترتيب الثالث / مودة محمد الفضيل نادي بنغازي الجديدة بنغازي

فئة البراعم :

الترتيب الأول / حسين أحمد الرمالي مصراتة

الترتيب الثاني / حسين جمال الرمالي مصراتة

الترتيب الثالث / حسين محمد حمرانه مصراتة

فئة الناشئين:

الترتيب الأول / الحبيب سالم العجيابي نادي الشارع الغربي طرابلس

الترتيب الثاني / أوسم حسين أبو ديب نادي الجزيرة زوارة

الترتيب الثالث / سالم احمد رحيل نادي راكسو رأس لانوف

فئة الأواسط :

الترتيب الأول / مصعب البشير أطوير بيوت الشباب بنغازي

الترتيب الثاني / نسيم محمد البوسيفي نادي نجوم الجبل البيضاء

الترتيب الثالث / صالح حسين أبو ديب نادي الجزيرة زوارة

فئة الشباب تحت21 سنة :

الترتيب الأول / محمد حسن الدرسي نادي الأنوار الأبيار

الترتيب الثاني / سراج سالم العجيابي نادي الشارع الغربي طرابلس

الترتيب الثالث / حكيم سليم التركي نادي الوحدة بنغازي

فئة الكبار:

الترتيب الأول / سامي حسين اعتيبي نادي الجوهرة أوجلة

الترتيب الثاني / مصطفى محمود العبيدي نادي بنغازي الجديدة بنغازي

الترتيب الثالث / محمد سعيد صالح نادي راكسو رأس لانوف.