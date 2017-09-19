أخبار ليبيا24

أجبرت مجموعة مسلحة أمس الإثنين المشغلين بغرفة التحكم في مستودع الزاوية النفطي على إيقاف ضخ الوقود لمستودع طرابلس النفطي عن طريق خط الـ 16″.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا الأمــر الذي سيؤثر سلباً على استلام الوقود بمستودع طرابلس النفطي وتزويد مدينة طرابلس الكبرى ومدن الجبل الغربي بوقود البنزين.

وأضافت المؤسسة أنه كإجراء عاجل تم تحويل سفن الوقود المتجهة إلى ميناء الزاوية للتفريغ في ميناء طرابلس البحري و ما زالت المخازين في مدينة طرابلس بمعدلات جيدة و الوضع ما زال تحت السيطرة.

وأوضحت أنها ستشرع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مالم يتم فتح الخط بشكل فوري و غير مشروط، مشيرة إلى أن هذه الأعمال العبثية لتحقيق المكاسب واختلاق الأزمات لن تؤدي إلا لزيادة المعاناة التي يعيشها المواطن الليبي.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط جميع الليبيين بالتضامن معها ضد من ينتهجون فكر الإغلاقات و الذي يعتبر جريمة نكراء و خيانة عظمى للوطن بسبب الأضرار التي يتكبدها الوطن و المواطن بسببه.