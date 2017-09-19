أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، جدول الجولة الرابعة لفرق المجموعة الأولى، والتي ستشهد 3 مباريات هامة.

وستنطلق المباريات يوم 26 من الشهر الجاري، بلقاء النجمة وضيفه دارنس، بملعب شهداء بنينا، حيث يسعى الفريقان للهروب من قاع الترتيب.

وتتواصل مباريات المجموعة، بذات الملعب، عبر مواجهة اليوم التالي، بين ألاهلي بنغازي، صاحب المركز الثاني، والقرضابية، صاحب المركز قبل الأخير، في مباراة صعبة لأبناء سبها.

وتُختتم مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى، يوم 28 سبتمبر، بلقاء الهلال مع التعاون، في ملعب شهداء بنينا، وسيلتحق المنتصر في هذه المباراة بفرق الصدارة.